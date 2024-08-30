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Будет ли Харьков зимой с теплом: Терехов назвал сроки энергодецентрализации

Общество 12:20   30.08.2024
Елена Нагорная
Будет ли Харьков зимой с теплом: Терехов назвал сроки энергодецентрализации

На реализацию проекта децентрализации энергосистемы в Харькове было выделено около 2 миллиардов гривен из городского бюджета, еще столько же предоставило правительство.

Кроме того, предоставят средства и проведут закупку необходимого оборудования Мировой банк и другие международные финансовые учреждения, цитирует пресс-служба горсовета мэра Игоря Терехова. 

«Подавляющее большинство установок будет готово к началу отопительного сезона. А при своевременных поставках закончить все работы удастся до конца этого года», — сказал городской голова.

Он напомнил, что в рамках проекта децентрализации энергосистемы в городе должны установить 141 единицу техники — когенерационные и газотурбинные установки, трансформаторы и блочно-модульные котельные.

«Зимний период будет трудным, поэтому мы очень тщательно готовимся к отопительному сезону. Нужно сделать так, чтобы каждый дом в каждом микрорайоне был с теплом, светом и водой. Мы рассчитали напряжение, которое будет для этого нужно, учитывая количество жильцов в домах. В частном секторе совсем другая система. Там есть свое отопление, поэтому основная цель — обеспечение газоснабжением», — добавил мэр.

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. 20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.

В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.

17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что общая потребность Харькова — 95 когенерационных установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети».

В начале августа Терехов сообщал, что были смонтированы 53 из 141 необходимой единицы техники. Все количество планируют установить не до начала отопительного сезона, а до конца текущего года. При этом мэр подчеркнул: это не значит, что тепло в дома подадут позже. Система альтернативного производства энергии, которую создают в Харькове, — не временное решение, она останется «навсегда», сказал Терехов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 12:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На реализацию проекта децентрализации энергосистемы в Харькове было выделено около 2 миллиардов гривен из городского бюджета, еще столько же предоставило правительство.".