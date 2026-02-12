Сразу два приговора вынес суд за растление малолетних на Харьковщине

Двое жителей региона отправились в тюрьму за растление малолетних. В Харьковской облпрокуратуре рассказали подробности преступлений.

Первый приговор получил 47-летний жителя поселка Зачепиловка Берестинского района. События произошли в марте прошлого года. Как установило следствие, тогда он увидел 13-летнюю девочку, которая шла на День рождения подруги, и стал ее преследовать. Потерпевшая поняла это и начала ускоряться – ребенок побежал на школьный стадион, однако оступилась и упала.

«Злоумышленник настиг ее и повалил на землю. Просьбу ребенка отпустить он игнорировал — зато начал трогать ее интимные части тела. Мужчина прекратил свои действия только тогда, когда услышал звук проезжавшего рядом автомобиля. Испугавшись свидетелей, он покинул место преступления», – пишут в прокуратуре.

Уже на следующий день мужчину задержали и отправили в СИЗО. На суде свою вину злоумышленник признал частично. Он объяснил, что увидел, как девочка упала и хотел помочь ей подняться. К интимным частям тела ребенка он якобы прикоснулся случайно. В то же время раскаиваться педофил не стал, извинения потерпевшей не выразил. Теперь, по решению суда, он проведет ближайшие шесть лет в тюрьме.

«Кроме того, в мае 2024 года ранее неоднократно судимый житель Сахновщины приехал к знакомой в соседний поселок Чернолозка. Воспользовавшись моментом, пока женщина занималась ремонтом дома, мужчина показал ее сыну 14 лет и его 11-летнему товарищу, игравшим во дворе, видео порнографического характера», – рассказали правоохранители.

На суде он также утверждал, что с не общался с мальчиками и тем более не показывал им порнографию.

«Суд признал мужчину виновным в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и малолетнего лица (ч.ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с обучением или воспитанием детей на три года», – добавили в прокуратуре.

