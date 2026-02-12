Одразу два вироки виніс суд за розтління малолітніх на Харківщині

Двоє мешканців регіону вирушили до в’язниці за розбещення малолітніх. У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці злочинів.

Перший вирок отримав 47-річний мешканець селища Зачепилівка Берестинського району. Події сталися у березні минулого року. Як встановило слідство, тоді він побачив 13-річну дівчинку, яка йшла на День народження подруги, і став її переслідувати. Потерпіла зрозуміла це і почала прискорюватися – дитина побігла на шкільний стадіон, проте оступилася і впала.

“Зловмисник наздогнав її та повалив на землю. Прохання дитини відпустити він ігнорував — натомість почав торкатися її інтимних частин тіла. Чоловік припинив свої дії лише тоді, коли почув звук автомобіля, що проїжджав поруч. Злякавшись свідків, він залишив місце злочину”, – пишуть у прокуратурі.

Вже наступного дня чоловіка затримали і відправили до СІЗО. На суді провину зловмисник визнав частково. Він пояснив, що побачив, як дівчинка впала і хотів допомогти їй підвестися. До інтимних частин тіла дитини він нібито доторкнувся випадково. Водночас каятися педофіл не став, вибачення потерпілій не висловив. Тепер, за рішенням суду, він проведе найближчі шість років у в’язниці.

“Крім того, у травні 2024 року раніше неодноразово судимий мешканець Сахновщини приїхав до знайомої у сусіднє селище Чорнолозка. Скориставшись моментом, поки жінка займалася ремонтом будинку, чоловік показав її сину 14 років і його 11-річному товаришу, які гралися на подвір’ї, відео порнографічного характеру”, – розповіли правоохоронці.

На суді він також стверджував, що не спілкувався з хлопчиками і тим паче не показував їм порнографію.

“Суд визнав чоловіка винним у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та малолітньої особи (ч.ч. 1, 2 ст. 156 КК України) та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, чи займатися педагогічною чи виховною діяльністю строком на три роки”, – додали у прокуратурі.