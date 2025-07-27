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Тепло и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 28 июля

Погода 21:40   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Тепло и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 28 июля

Прогноз погоды на завтра, 28 июля, опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области в течение дня будет переменная облачность. Осадков не прогнозируют.

Температура ночью будет колебаться от 17° до 22°, днем – от 30° до 35°.

В Харькове осадков не ожидается.

Столбик термометра ночью будет показывать от 19° до 21°, днем – от 31° до 33°.

Ветер восточный 5 — 10 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 21:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 июля, опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.".