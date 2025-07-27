Тепло и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 28 июля
Прогноз погоды на завтра, 28 июля, опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области в течение дня будет переменная облачность. Осадков не прогнозируют.
Температура ночью будет колебаться от 17° до 22°, днем – от 30° до 35°.
В Харькове осадков не ожидается.
Столбик термометра ночью будет показывать от 19° до 21°, днем – от 31° до 33°.
Ветер восточный 5 — 10 м/с.
Читайте также: Последствия ночных обстрелов в Харькове и области показала прокуратура (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Тепло и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 28 июля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 21:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 июля, опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.".