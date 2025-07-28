Двоє потонули на Харківщині за тиждень: ДСНС нагадує про заборону купатися

У Харкові та області, купаючись, пішли на дно двоє чоловіків – 35 та 43 років. Одна з трагедій сталася на водоймі в обласному центрі.

“Інформація щодо загибелі людей на водних об’єктах. Протягом тижня сталося два таких випадки. 23 липня загинув чоловік 1990 року народження у селі Березівка Харківського району. І 27 липня водолази ДСНС вилучили тіло загиблого чоловіка 1982 року народження в річці Харків, неподалік вулиці Нескорених. Обставини цих подій встановлюють правоохоронці”, – розповів на брифінгу 28 липня речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Він зазначив, що з початку літа на водоймах Харківщини загинули вже 22 особи, з них п’ятеро – діти.

“Нагадуємо, що Державною комісією з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про заборону відпочинку населення на водних об’єктах. І місцевою комісією з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій по місту Харків та Харківській області купання заборонено. Шановні громадяни, закликаємо всіх мешканців уникати відвідування та купання на водних об’єктах, особливо там, де велися активні бойові дії, і там є загроза виявлення та знаходження боєприпасів на території водних об’єктів. Крім того, не залишайте своїх дітей без нагляду, уважно слідкуйте за їхнім відпочинком, бережіть своє життя та життя своїх близьких”, – попередив представник ДСНС.