Карликовый бегемот родился в Харьковском зоопарке – фейк «гуляет» соцсетями

В соцсетях появилась информация о рождении карликового бегемота, к которому можно прийти с экскурсией и поиграть. В Харьковском зоопарке это опровергли.

«Авторы видео даже указывают условия и стоимость мероприятия. Хотим внести ясность: к Харьковскому зоопарку это видео не имеет никакого отношения. Никакого отношения оно не имеет и к украинским зоопаркам в целом», — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что на видео — детеныш карликового бегемота по имени Му Денг, родившийся в зоопарке Таиланда и сразу ставший местной звездой.

Отметим, что одно из видео на официальной странице тайского зоопарка «Khao Kheow» с этим животным в фейсбуке набрало более 8 млн просмотров.

«Звездой же Харьковского зоопарка уже много лет является волшебная бегемотиха Степанида. Увидеть ее, как и других животных-звезд нашего зоосада, можно совершенно бесплатно. Доверяйте официальной информации!», — заявили в зоопарке.