Карликовый бегемот родился в Харьковском зоопарке – фейк «гуляет» соцсетями
В соцсетях появилась информация о рождении карликового бегемота, к которому можно прийти с экскурсией и поиграть. В Харьковском зоопарке это опровергли.
«Авторы видео даже указывают условия и стоимость мероприятия. Хотим внести ясность: к Харьковскому зоопарку это видео не имеет никакого отношения. Никакого отношения оно не имеет и к украинским зоопаркам в целом», — говорится в сообщении.
В зоопарке отметили, что на видео — детеныш карликового бегемота по имени Му Денг, родившийся в зоопарке Таиланда и сразу ставший местной звездой.
Отметим, что одно из видео на официальной странице тайского зоопарка «Khao Kheow» с этим животным в фейсбуке набрало более 8 млн просмотров.
«Звездой же Харьковского зоопарка уже много лет является волшебная бегемотиха Степанида. Увидеть ее, как и других животных-звезд нашего зоосада, можно совершенно бесплатно. Доверяйте официальной информации!», — заявили в зоопарке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бегемот, зоопарк, карликовый, соцсети, фейк, Харьковский;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях появилась информация о рождении карликового бегемота, к которому можно прийти с экскурсией и поиграть. В Харьковском зоопарке это опровергли.".