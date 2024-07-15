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Какие имена выбрали маленьким ягуарам харьковчане, сообщил Терехов

Общество 19:48   15.07.2024
Елена Нагорная
Какие имена выбрали маленьким ягуарам харьковчане, сообщил Терехов Фото: Telegram Игоря Терехова

Ника и Вика. Такие имена выбрали горожане маленьким ягуарам, которые недавно родились в Харьковском зоопарке.

Мэр Игорь Терехов в Telegram подвел итоги голосования, которое объявил ранее.

Вариант Ника и Вика (в честь богинь победы) поддержали 37% проголосовавших, вариант Мира и Виктория — 34%, а Вера и Надежда — 29%.

Напомним, более месяца назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара. Терехов предложил горожанам выбрать имена для малышек.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 19:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ника и Вика. Такие имена выбрали горожане маленьким ягуарам, которые недавно родились в Харьковском зоопарке".