Какие имена выбрали маленьким ягуарам харьковчане, сообщил Терехов

Ника и Вика. Такие имена выбрали горожане маленьким ягуарам, которые недавно родились в Харьковском зоопарке.

Мэр Игорь Терехов в Telegram подвел итоги голосования, которое объявил ранее.

Вариант Ника и Вика (в честь богинь победы) поддержали 37% проголосовавших, вариант Мира и Виктория — 34%, а Вера и Надежда — 29%.

Напомним, более месяца назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара. Терехов предложил горожанам выбрать имена для малышек.