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Терехов запустил голосование за новые имена для ягуаров, родившихся в Харькове

Общество 11:23   11.07.2024
Оксана Горун
Терехов запустил голосование за новые имена для ягуаров, родившихся в Харькове скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что изо всех предложенных харьковчанами вариантов имен отобрали три пары, за которые и предложил голосовать в своем telegram-канале.

«Есть промежуточные результаты конкурса имен для ягуарчиков. Выбор сузился до трех вариантов, набравших наибольшее количество предпочтений среди харьковчан. Осталось финальное голосование», — написал мэр 11 июля.

А следующим постом добавил голосование.

На его начальных этапах голоса распределяются примерно поровну, явных фаворитов нет.

Напомним, месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара — обе девочки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и предложил жителям выбрать имена для малышей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что изо всех предложенных харьковчанами вариантов имен отобрали три пары, за которые и предложил голосовать в своем telegram-канале".