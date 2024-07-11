Терехов запустил голосование за новые имена для ягуаров, родившихся в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что изо всех предложенных харьковчанами вариантов имен отобрали три пары, за которые и предложил голосовать в своем telegram-канале.

«Есть промежуточные результаты конкурса имен для ягуарчиков. Выбор сузился до трех вариантов, набравших наибольшее количество предпочтений среди харьковчан. Осталось финальное голосование», — написал мэр 11 июля.

А следующим постом добавил голосование.

На его начальных этапах голоса распределяются примерно поровну, явных фаворитов нет.

Напомним, месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара — обе девочки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и предложил жителям выбрать имена для малышей.