Терехов запустил голосование за новые имена для ягуаров, родившихся в Харькове
скриншот
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что изо всех предложенных харьковчанами вариантов имен отобрали три пары, за которые и предложил голосовать в своем telegram-канале.
«Есть промежуточные результаты конкурса имен для ягуарчиков. Выбор сузился до трех вариантов, набравших наибольшее количество предпочтений среди харьковчан. Осталось финальное голосование», — написал мэр 11 июля.
А следующим постом добавил голосование.
На его начальных этапах голоса распределяются примерно поровну, явных фаворитов нет.
Напомним, месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара — обе девочки. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и предложил жителям выбрать имена для малышей.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: зоопарк, имена, конкурс, новости Харькова, терехов, ягуары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов запустил голосование за новые имена для ягуаров, родившихся в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что изо всех предложенных харьковчанами вариантов имен отобрали три пары, за которые и предложил голосовать в своем telegram-канале".