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Терехов запустив голосування за імена для ягуарів, що народилися в Харкові

Суспільство 11:23   11.07.2024
Оксана Горун
Терехов запустив голосування за імена для ягуарів, що народилися в Харкові скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з усіх запропонованих харків’янами варіантів імен відібрали три пари, за які запропонував голосувати у своєму телеграм-каналі.

Маємо проміжні результати конкурсу імен для ягуарчиків. Вибір звузився до трьох варіантів, які набрали найбільшу кількість вподобань серед харківʼян. Залишилося фінальне голосування“, – написав мер 11 липня.

А наступним постом додав голосування.

На його початкових етапах голоси розподіляються приблизно порівну, явних фаворитів немає.

Нагадаємо, місяць тому в Харківському зоопарку народилися два ягуари – обидві дівчинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та запропонував мешканцям обрати імена для малюків.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з усіх запропонованих харків’янами варіантів імен відібрали три пари, за які запропонував голосувати у своєму телеграм-каналі".