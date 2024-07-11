Терехов запустив голосування за імена для ягуарів, що народилися в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з усіх запропонованих харків’янами варіантів імен відібрали три пари, за які запропонував голосувати у своєму телеграм-каналі.

“Маємо проміжні результати конкурсу імен для ягуарчиків. Вибір звузився до трьох варіантів, які набрали найбільшу кількість вподобань серед харківʼян. Залишилося фінальне голосування“, – написав мер 11 липня.

А наступним постом додав голосування.

На його початкових етапах голоси розподіляються приблизно порівну, явних фаворитів немає.

Нагадаємо, місяць тому в Харківському зоопарку народилися два ягуари – обидві дівчинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та запропонував мешканцям обрати імена для малюків.