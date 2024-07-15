Які імена обрали маленьким ягуарам харків’яни, повідомив Терехов

Ніка та Віка. Такі імена обрали містяни маленьким ягуарам, які нещодавно народилися у Харківському зоопарку.

Мер Ігор Терехов у телеграмі підбив підсумки голосування, яке оголосив раніше.

Варіант Ніка та Віка (на честь богинь перемоги) підтримали 37% тих, хто проголосував, варіант Мира та Вікторія – 34%, а Віра та Надія – 29%.

Нагадаємо, понад місяць тому в Харківському зоопарку народилися два ягуари. Терехов запропонував містянам обрати імена для дівчат.