Які імена обрали маленьким ягуарам харків’яни, повідомив Терехов
Фото: Ігор Терехов/телеграм
Ніка та Віка. Такі імена обрали містяни маленьким ягуарам, які нещодавно народилися у Харківському зоопарку.
Мер Ігор Терехов у телеграмі підбив підсумки голосування, яке оголосив раніше.
Варіант Ніка та Віка (на честь богинь перемоги) підтримали 37% тих, хто проголосував, варіант Мира та Вікторія – 34%, а Віра та Надія – 29%.
Нагадаємо, понад місяць тому в Харківському зоопарку народилися два ягуари. Терехов запропонував містянам обрати імена для дівчат.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зоопарк, терехов, Харків, ягуары;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 19:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніка та Віка. Такі імена обрали містяни маленьким ягуарам, які нещодавно народилися у Харківському зоопарку".