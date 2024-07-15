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Які імена обрали маленьким ягуарам харків’яни, повідомив Терехов

Суспільство 19:48   15.07.2024
Олена Нагорна
Які імена обрали маленьким ягуарам харків’яни, повідомив Терехов Фото: Ігор Терехов/телеграм

Ніка та Віка. Такі імена обрали містяни маленьким ягуарам, які нещодавно народилися у Харківському зоопарку.

Мер Ігор Терехов у телеграмі підбив підсумки голосування, яке оголосив раніше.

Варіант Ніка та Віка (на честь богинь перемоги) підтримали 37% тих, хто проголосував, варіант Мира та Вікторія – 34%, а Віра та Надія – 29%.

Нагадаємо, понад місяць тому в Харківському зоопарку народилися два ягуари. Терехов запропонував містянам обрати імена для дівчат.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 19:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніка та Віка. Такі імена обрали містяни маленьким ягуарам, які нещодавно народилися у Харківському зоопарку".