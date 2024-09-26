Карликовий бегемот народився у Харківському зоопарку – фейк гуляє соцмережами
У соцмережах з’явилася інформація про народження карликового бегемота, до якого можна завітати з екскурсією і погратися. У Харківському зоопарку це спростували.
«Автори відео навіть вказують умови та вартість заходу. Хочемо внести ясність: до Харківського зоопарку це відео немає ніякого відношення. Ніякого відношення воно не має і до українських зоопарків в цілому», – йдеться у повідомленні.
У зоопарку зазначили, що на відео – дитинча карликового бегемота на ім’я Му Денг, яке народилося в зоопарку Таїланду і відразу стало місцевою зіркою.
Зазначимо, що одне з відео на офіційній сторінці тайського зоопарку «Khao Kheow» із цією твариною у фейсбуці набрало понад 8 млн переглядів.
«Зіркою ж Харківського зоопарку вже багато років є чарівна бегемотиха Степанида. Побачити її, як і інших тварин-зірок нашого зоосаду, можна абсолютно безкоштовно. Довіряйте офіційній інформації!», – заявили у зоопарку.
Читайте також: Які імена обрали маленьким ягуарам харків’яни, повідомив Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бегемот, зоопарк, карликовый, соцсети, фейк, Харьковский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Карликовий бегемот народився у Харківському зоопарку – фейк гуляє соцмережами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах з’явилася інформація про народження карликового бегемота, до якого можна завітати з екскурсією і погратися. У Харківському зоопарку це спростували.".