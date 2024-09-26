Карликовий бегемот народився у Харківському зоопарку – фейк гуляє соцмережами

У соцмережах з’явилася інформація про народження карликового бегемота, до якого можна завітати з екскурсією і погратися. У Харківському зоопарку це спростували.

«Автори відео навіть вказують умови та вартість заходу. Хочемо внести ясність: до Харківського зоопарку це відео немає ніякого відношення. Ніякого відношення воно не має і до українських зоопарків в цілому», – йдеться у повідомленні.

У зоопарку зазначили, що на відео – дитинча карликового бегемота на ім’я Му Денг, яке народилося в зоопарку Таїланду і відразу стало місцевою зіркою.

Зазначимо, що одне з відео на офіційній сторінці тайського зоопарку «Khao Kheow» із цією твариною у фейсбуці набрало понад 8 млн переглядів.

«Зіркою ж Харківського зоопарку вже багато років є чарівна бегемотиха Степанида. Побачити її, як і інших тварин-зірок нашого зоосаду, можна абсолютно безкоштовно. Довіряйте офіційній інформації!», – заявили у зоопарку.