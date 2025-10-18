Які об’єкти енергоінфраструктури пошкодила армія РФ у Харкові цієї осені

У вересні та жовтні під час атак на енергоінфраструктуру військові РФ пошкодили три трансформаторні підстанції в Харкові, підтвердив в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту надзвичайних ситуацій міської ради Богдан Гладких.

“Холодногірський, Новобаварський і Немишлянський райони міста. Це там, де були завдані удари. По Холодногірському району, ми знаємо, що була комбінована атака, там понад 17 БпЛА типу “Шахед” було ворогом застосовано. І було пошкоджено дуже серйозно обладнання. Ми вийшли в такий блекаут десь протягом доби. Але враховуючи те, що комунальні служби, Харківобленерго допомагають ліквідовувати наслідки, дуже швидко вдалося електропостачання відновити”, – нагадав Гладких.

Він уточнив, що підстанцію в Холодногірському районі росіяни атакували 17 “шахедами” 23 вересня.

“Саме в останні два місяці ворог завдає ударів саме по об’єктах енергетики. До цього протягом 2025 року таких ударів не фіксувалося. Але я хочу сказати, що, наприклад, “прильоти” ворожих КАБів або “шахедів”, якщо безпосередньо біля лінії електропередачі й настає пошкодження, це також прямо несе за собою відключення споживачів по місту Харкову. У нас таких дуже велика кількість прикладів. Останній “приліт”, ми ж знаємо, що також три райони міста Харкова протягом чотирьох годин були без світла саме через те, що була пошкоджена лінія електропередачі”, – розповів посадовець.

Нагадаємо, цієї осені енергооб’єкти Харкова зазнавали інтенсивних повітряних атак. 6 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що «за останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили місто» (ввечері 5 жовтня по підстанції в Новобаварському районі вдарили 15 БпЛА). Увечері 6 жовтня 25 «шахедів» атакували третю трансформаторну підстанцію — у Немишлянському районі, яка живила абонентів у трьох районах.

Також нагадаємо, що будівництво захисних споруд для трансформаторних підстанцій на загальну суму 837 мільйонів гривень замовила Харківська обласна військова адміністрація. ГО «Харківський антикорупційний центр» звернула увагу, що чиновники зробили це лише у жовтні, у розпал повітряних атак росіян на енергоінфраструктуру.