Задействовали пожарный поезд: на Харьковщине продолжают тушить огонь (фото)
На Харьковщине спасатели продолжают ликвидировать последствия российской ракетной атаки.
«В Харьковской области продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки РФ по энергетической инфраструктуре. Предварительно, в результате обстрелов пострадал работник одного из объектов энергоинфраструктуры. На месте ликвидации последствий вражеского удара работают чрезвычайники, задействован пожарный поезд», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели сообщили, что без электроэнергии остаются около 700 тыс. потребителей. На базе частей ГСЧС в Харькове и области работают «пункти незламності».
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Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине спасатели продолжают ликвидировать последствия российской ракетной атаки".