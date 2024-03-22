Задіяли пожежний потяг: на Харківщині гасять вогонь (фото)
На Харківщині рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російської атаки.
“На Харківщині триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки рф по енергетичній інфраструктурі. Попередньо, унаслідок обстрілів постраждав працівник одного з об’єктів енергоінфраструктури. На місці ліквідації наслідків ворожого удару працюють надзвичайники, задіяно пожежний потяг”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники повідомили, що без електроенергії залишаються близько 700 тисяч споживачів. На базі частин ДСНС у Харкові та області працюють “пункти незламності”.
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Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російської атаки".