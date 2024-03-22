Работаем над быстрым планом возобновления электрики для Харькова — Кудрицкий

Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Харьков больше других регионов страны пострадал от российского ракетного удара — враг пытался поразить все энергообъекты, питающие город.

«На сегодня есть повреждения во многих регионах энергетических объектов. Особенно, к сожалению, досталось городу Харьков. И здесь масштаб этих повреждений больше, чем в других регионах. Мы сейчас работаем с коллегами из Облэнерго и другими операторами критической инфраструктуры над таким быстрым планом возобновления электроснабжения для города. Но ограничения электроснабжения в течение сегодняшнего дня, пока энергетики будут устранять последствия атак, могут быть в разных регионах», — сообщил Кудрицкий в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в части регионов энергоснабжение отключают планово — чтобы не потерять целостность энергосистемы.

«Нам нужно определенное время пройти с этими ограничениями электроснабжения в областях, чтобы мы могли всех заживить по резервным схемам и подать всем свет. У нас сложная обстановка в Харькове. Враг пытался поразить абсолютно все энергообъекты, питающие город. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока всем потребителям не будет возвращено энергоснабжение», – подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.