Работаем над быстрым планом возобновления электрики для Харькова — Кудрицкий
Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Харьков больше других регионов страны пострадал от российского ракетного удара — враг пытался поразить все энергообъекты, питающие город.
«На сегодня есть повреждения во многих регионах энергетических объектов. Особенно, к сожалению, досталось городу Харьков. И здесь масштаб этих повреждений больше, чем в других регионах. Мы сейчас работаем с коллегами из Облэнерго и другими операторами критической инфраструктуры над таким быстрым планом возобновления электроснабжения для города. Но ограничения электроснабжения в течение сегодняшнего дня, пока энергетики будут устранять последствия атак, могут быть в разных регионах», — сообщил Кудрицкий в эфире нацмарафона.
Он отметил, что в части регионов энергоснабжение отключают планово — чтобы не потерять целостность энергосистемы.
«Нам нужно определенное время пройти с этими ограничениями электроснабжения в областях, чтобы мы могли всех заживить по резервным схемам и подать всем свет. У нас сложная обстановка в Харькове. Враг пытался поразить абсолютно все энергообъекты, питающие город. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока всем потребителям не будет возвращено энергоснабжение», – подчеркнул Кудрицкий.
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Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: електрика, Кудрицкий, новости Харькова, ракетная атака, Укрэнерго;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Харьков больше других регионов страны пострадал от российского ракетного удара — враг пытался поразить все энергообъекты, питающие город".