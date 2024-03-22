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Аварийные отключения света действуют на Харьковщине – Укрэнерго

Общество 11:02   22.03.2024
Виктория Яковенко
Аварийные отключения света действуют на Харьковщине – Укрэнерго

В результате ракетной атаки РФ на Украину аварийные отключения света действуют в 7 областях. В частности, потребление электроэнергии ограничено в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Сумской и Донецкой.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК «Укрэнерго», сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Энергосистема сохранила целостность. Ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги», — отметили в компании.

Там также добавили, что с работы выведена высоковольтная линия 750 кВ, являющаяся основной линией питания ЗАЭС. Сейчас энергопитание ЗАЭС происходит только по резервной линии.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетной атаки РФ на Украину аварийные отключения света действуют в 7 областях. В частности, потребление электроэнергии ограничено в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Сумской и Донецкой.".