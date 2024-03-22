Аварийные отключения света действуют на Харьковщине – Укрэнерго
В результате ракетной атаки РФ на Украину аварийные отключения света действуют в 7 областях. В частности, потребление электроэнергии ограничено в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Сумской и Донецкой.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК «Укрэнерго», сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Энергосистема сохранила целостность. Ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги», — отметили в компании.
Там также добавили, что с работы выведена высоковольтная линия 750 кВ, являющаяся основной линией питания ЗАЭС. Сейчас энергопитание ЗАЭС происходит только по резервной линии.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные, отключение, світло, свет, Укрэнерго, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Аварийные отключения света действуют на Харьковщине – Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 11:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетной атаки РФ на Украину аварийные отключения света действуют в 7 областях. В частности, потребление электроэнергии ограничено в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Сумской и Донецкой.".