Аварійні відключення світла діють на Харківщині – Укренерго

Внаслідок ракетної атаки РФ на Україну аварійні відключення світла діють в 7 областях. Зокрема, споживання електроенергії обмежили у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Сумській та Донецькій.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр «Укренерго» працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги», – зазначили у компанії.

Там також додали, що з роботи виведена високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС. Наразі енергоживлення ЗАЕС відбувається лише за резервною лінією.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.