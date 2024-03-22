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Аварійні відключення світла діють на Харківщині – Укренерго

Суспільство 11:02   22.03.2024
Вікторія Яковенко
Аварійні відключення світла діють на Харківщині – Укренерго

Внаслідок ракетної атаки РФ на Україну аварійні відключення світла діють в 7 областях. Зокрема, споживання електроенергії обмежили у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Сумській та Донецькій.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр «Укренерго» працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги», – зазначили у компанії.

Там також додали, що з роботи виведена високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС. Наразі енергоживлення ЗАЕС відбувається лише за резервною лінією.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетної атаки РФ на Україну аварійні відключення світла діють в 7 областях. Зокрема, споживання електроенергії обмежили у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Сумській та Донецькій.".