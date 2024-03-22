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Працюємо над швидким планом відновлення електрики для Харкова – Кудрицький

Події 11:04   22.03.2024
Оксана Горун
Працюємо над швидким планом відновлення електрики для Харкова – Кудрицький

Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що Харків більше за інші регіони країни постраждав від російського ракетного удару – ворог намагався вразити всі енергооб’єкти, які живлять місто.

На сьогодні є пошкодження в багатьох регіонах енергетичних об’єктів. Особливо, на жаль, дісталося місту Харків. І тут масштаб цих пошкоджень більше, ніж в інших регіонах. Ми зараз працюємо з колегами з Обленерго та іншими операторами критичної інфраструктури над таким певним швидким планом відновлення електропостачання для міста. Але обмеження електропостачання протягом сьогоднішнього дня, поки енергетики усуватимуть наслідки атак, можуть  бути в різних регіонах“, – повідомив Кудрицький в етері нацмарафону.

Він зазначив, що в частині регіонів енергопостачання відключають планово – щоб не втратити цілісність енергосистеми.

“Нам потрібно певний час пройти з цими обмеженнями електропостачання в областях, щоб ми могли всіх заживити за резервними схемами та подати всім світло. У нас складна ситуація в Харкові. Ворог намагався уразити абсолютно всі енергооб’єкти, які живлять місто. Роботи триватимуть цілодобово, поки всім споживачам не буде повернуте енергопостачання”, – наголосив Кудрицький.

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Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що Харків більше за інші регіони країни постраждав від російського ракетного удару – ворог намагався вразити всі енергооб’єкти, які живлять місто".