Делают все возможное — Терехов об оперативной ситуации в Харькове после атаки

По состоянию на 12:19 в Харькове потушили почти все пожары после ударов РФ, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Сейчас нет электроснабжения по всему городу. Но нам удалось частично восстановить водоснабжение с пониженным давлением. Кроме этого, хочу сказать, что мы выпустили на линии муниципальные автобусы, частично заменившие электротранспорт», — отметил мэр.

Также он сообщил, что в городе открылись все «пункты незламності». Также работают и пункты, раздающие бесплатно еду.

«Работают энергетические службы, тепловики, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать систему энергоснабжения Харькова. Нам нужно закрыть небо над Харьковом, нам нужны новые системы ПВО. Это сделало бы невозможным то, что происходит сейчас», — подчеркнул Терехов.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По предварительной информации облпрокуратуры, по Харькову и области «прилетело» по меньшей мере 18 ракет типа С-300 и «Искандер».