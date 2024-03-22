Роблять все можливе – Терехов про оперативну ситуацію у Харкові після атаки РФ

Станом на 12:19 у Харкові загасили майже усі пожежі, що сталися після ударів РФ, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Зараз немає електропостачання по всьому місту. Але нам вдалося частково відновити водопостачання, з пониженим тиском. Крім цього, хочу сказати, що ми випустили на лінії муніципальні автобуси, які частково замінили електротранспорт», – зазначив мер.

Також він повідомив, що у місті відкрилися всі «пункти незламності». Також працюють й пункти, які роздають безкоштовно їжу.

«Працюють енергетичні служби, тепловики, які роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити систему енергопостачання Харкова. Нам потрібно закрити небо над Харковом, нам потрібні новітні системи ППО. Це б унеможливило те, що коїться зараз», – підкреслив Терехов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За попередньою інформацією облпрокуратури, у Харків та область “прилетіло” щонайменше 18 ракет типу С-300 та “Іскандер”.