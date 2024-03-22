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Синєгубов: як у Харкові сповіщатимуть про повітряну тривогу під час блекауту

Суспільство 12:20   22.03.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов: як у Харкові сповіщатимуть про повітряну тривогу під час блекауту

Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони жителів Харківщини.

Крім того, додатково співробітники ДСНС та Нацполіції будуть сповіщати громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи Харків, повідомив голова ХОВА Синєгубов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За попередньою інформацією облпрокуратури, у Харків та область “прилетіло” щонайменше 18 ракет типу С-300 та “Іскандер”.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 12:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони жителів Харківщини.".