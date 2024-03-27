Удар по енергетиці Харкова й інших областей: Галущенко про гроші на відбудову
На ліквідацію наслідків ракетних ударів по енергооб’єктах України 22 березня у Фонді підтримки енергетики є понад 40 мільйонів євро. Частину цих грошей отримає Харківщина.
Про це під час брифінгу в Харкові 27 березня повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає МГ «Об’єктив».
«Усього в Фонд було зібрано більше 400 млн євро, і більшість цих коштів уже витрачено. Ми на сьогодні з’ясували, що є доступні на наслідки цього конкретного обстрілу понад 40 мільйонів євро. Це ті кошти, за які ми сьогодні почнемо всі закупівлі. Окрім цього ще буде постачання обладнання фізичне, яке теж надходить постійно», – заявив Галущенко.
Він також повідомив, що попередні збитки, завдані Харківщині внаслідок атаки РФ 22 березня, складають мільярди гривень.
А на відповідь журналістів, чи не розглядається питання щодо націоналізації зруйнованої ТЕЦ-5 на Харківщині Галущенко відповів так: «Якщо б націоналізація вирішила питання її функціонування, то я думаю, що це питання ми вирішили б за день».
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. З 25 до 31 березня діють графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Удар російських ракет завдав серйозних руйнувань. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік. У зв’язку з важкою ситуацією в енергетиці в Харкові вирішили достроково припинити опалювальний сезон – відключення тепла має допомогти в подачі електрики та гарячої води.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: єнергетика, відновлення, галущенко, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 17:05;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ліквідацію наслідків ракетних ударів по енергооб’єктах України 22 березня у Фонді підтримки енергетики є понад 40 мільйонів євро. Частину цих грошей отримає Харківщина.".