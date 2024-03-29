Зміївська ТЕС на Харківщині повністю зруйнована після атаки РФ – Центренерго

Зміївська ТЕС у Харківській області була повністю зруйнована внаслідок ворожого ракетного удару 22 березня, у Міненерго обіцяють знайти гроші на її відновлення, повідомляється на сайті ПАТ “Центренерго”.

“22 березня війська РФ зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини. Знищені всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає”, – зазначають у Центренерго.

У публікації йдеться, що ТЕС оглянув міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний Фонд підтримки енергетики. Він працює”, – пообіцяв Галущенко.

Як розповів голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота агентству “Інтерфакс-Україна”, було багато влучань по дорогому та унікальному обладнанню.

“Усе, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано… Жоден енергоблок не працює. Ситуація зараз навіть гірша за ту, що була наприкінці літа, коли тодішня команда не виконувала жодних ремонтів на станції. Зараз там усе понівечено“, — сказав Гота.

Він наголосив, що цього разу компанія не зможе відновити ТЕС своїми засобами.

“Щодо обладнання розраховуємо на міжнародних партнерів. Міненерго вже запитало в них перелік обладнання, необхідного нам. Багато країн уже запропонували допомогу. З Міненерго будемо відпрацьовувати, де і що ми будемо брати. Коли накопичимо необхідну кількість обладнання, і, може, на той момент уже розчистимо станцію, тоді будемо говорити про перспективи її відновлення“, – описав ситуацію Гота.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік. У зв’язку з важкою ситуацією в енергетиці в Харкові вирішили достроково припинити опалювальний сезон.