Загадочный текст на древнем языке обнаружили на каменной табличке в Грузии

Ученые утверждают, что 39 из 60 символов, которые высечены на каменной табличке, ранее нигде не встречались, пишет Daily Mail. Текст изучают с 2021 года, когда артефакт нашли.

Плиту с надписями первыми обнаружили рыбаки в озере Башплеми в Дманисском районе Грузии. Они заметили плоский камень размером с книгу в иле на дне местного озера. Когда же находку изучили специалисты, оказалось, что надписи на камне сделаны на языке, который ранее не встречали ученые. Из 60 символов, расположенных в семь рядов, 39 уникальны.

«Археологи говорят, что эти странные символы не встречаются ни в одном языке, известном науке. Хотя есть сходство с письменами из Индии, Египта и Западной Иберии, археологи говорят, что в надписи Башплеми не используется ни один из зафиксированных языков», — пишет издание.

Датировать табличку химическими методами невозможно. Исходя из места, где ее обнаружили, считают, что надпись сделали или в позднем бронзовом, или в раннем железном веке (то есть в конце второго — начале первого тысячелетия до нашей эры). Такие предположения основаны на том, что начертания символов на твердом базальте сделаны с большой точностью. Вероятно, мастер наносил их, применяя коническое сверло и инструменты с закругленными головками.

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Расшифровать утраченный язык ученым пока не удалось, но они сделали предположения, что запись касается либо военных трофеев, либо важного строительного проекта, либо подношения божеству. Эти предположения исходят из того, что некоторые повторяющиеся знаки являются не буквами, а цифрами.

Отметим, что Дманисский регион Грузии богат на археологические находки. Правда наиболее известные из них относятся к гораздо более древним временам. Это человеческие останки, которым, по оценкам ученых, около 1,8 миллиона лет. Так что этот регион — один из важнейших для изучения ранних жителей Евразии. Озеро Башплеми, где нашли табличку, находится на вулканическом плато, окруженном холмами. В него впадают притоки реки Машавера. В этом регионе, который археологи исследуют давно и тщательно, до сих пор периодически обнаруживают что-то новое. Чаще всего это фрагменты керамики, каменной посуды и куски обсидиана.