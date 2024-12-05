Загадковий текст стародавньою мовою виявили на кам’яній табличці в Грузії

Вчені стверджують, що 39 із 60 символів, які висічені на кам’яній табличці, раніше ніде не зустрічалися, пише Daily Mail. Текст вивчають із 2021 року, коли артефакт знайшли.

Плиту з надписами першими виявили рибалки в озері Башплемі у Дманіському районі Грузії. Вони помітили плаский камінь розміром із книгу в мулі на дні місцевого озера. Коли ж знахідку вивчили фахівці, виявилося, що написи на камені зроблені мовою, якої раніше не зустрічали вчені. З 60 символів, які розташовані в сім рядів, 39 є унікальними.

“Археологи кажуть, що ці дивні символи не зустрічаються в жодній мові, яка відома науці. Хоча є схожість із письменами з Індії, Єгипту та Західної Іберії, археологи кажуть, що в написі Башплемі не використовується жодна з зафіксованих мов”, — пише видання.

Датувати табличку хімічними методами неможливо. Виходячи з місця, де її виявили, вважають, що напис зробили або в пізньому бронзовому, або в ранньому залізному віці (тобто наприкінці другого – початку першого тисячоліття до нашої ери). Такі припущення засновані на тому, що зображення символів на твердому базальті зроблені з великою точністю. Мабуть, майстер наносив їх, застосовуючи конічне свердло та інструменти із закругленими головками.

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Розшифрувати втрачену мову вченим поки що не вдалося, але вони зробили припущення, що запис стосується або військових трофеїв, або важливого будівельного проєкту, або підношення божеству. Ці припущення виходять із того, що деякі знаки, які повторюються, є не літерами, а цифрами.

Зазначимо, що Дманіський регіон Грузії багатий на археологічні знахідки. Щоправда, найбільш відомі з них відносяться до набагато давніших часів. Це людські останки, яким, за оцінками вчених, близько 1,8 мільйона років. Тож цей регіон – один із найважливіших для вивчення ранніх жителів Євразії. Озеро Башплемі, де знайшли табличку, знаходиться на вулканічному плато, що оточене пагорбами. У нього впадають притоки Машавера. У цьому регіоні, який археологи досліджують давно та ретельно, досі періодично виявляють щось нове. Найчастіше це фрагменти кераміки, кам’яного посуду та шматки обсидіану.