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Пропала в приграничной громаде: на Харьковщине искали 16-летнюю

Происшествия 18:14   30.06.2026
Оксана Горун
Пропала в приграничной громаде: на Харьковщине искали 16-летнюю

Ночью с 29 на 30 июня полицейские Золочевской громады на Харьковщине искали несовершеннолетнюю, которая ушла гулять с друзьями и не вернулась.

События происходили в селе Чепелы, куда мать с дочерью из Харькова приехали на дачу.

«29 июня около 23:00 в Богодуховский районный отдел полиции поступило сообщение об исчезновении подростка… Она пошла гулять с друзьями и перестала отвечать на телефонные звонки матери», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушку искали несколько часов. За это время полицейские выяснили, с кем она общалась в этой местности и проверили возможные места пребывания.

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«Полицейские разыскали девушку на железнодорожной станции села Чепели. Она находилась вместе с друзьями и ждала электропоезда в Харьков», — отметили в ГУНП.

Полицейские призвали родителей не медлить, если ребенок перестал выходить на связь — и обращаться по номеру 102.

Напомним, в Харьковской области мать заявила в полицию об исчезновении 14-летней дочери. ЧП случилось в селе Логачевка, на окраине Харькова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 18:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 29 на 30 июня полицейские Золочевской громады на Харьковщине искали несовершеннолетнюю, которая ушла гулять с друзьями и не вернулась".