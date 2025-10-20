Live
Драпатий працюватиме на Харківщині: яке угруповання очолив

Фронт 15:33   20.10.2025
Вікторія Яковенко
Драпатий працюватиме на Харківщині: яке угруповання очолив На фото Михайло Драпатий, джерело – armyinform.com.ua

Командувачем новоствореного Угрупування об’єднаних сил призначили генерала Михайла Драпатого, який очолював ОТУ «Харків» під час повторного наступу РФ у травні 2024-го.

«Як вам відомо, в Силах оборони України відбулися структурні зміни, в результаті яких створено нове Угруповання – Обʼєднаних сил (УОС). Ним майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше керував ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Дніпро». Зона відповідальності нашого Командування охоплює Харківську область та прилеглі території», – зазначає пресслужба угруповання.

Там додали, що корпуси, зосереджені на ділянці, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному угрупованню Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Михайло Драпатий з травня по вересень 2024 року був командувачем ОТУ “Харків”. Потім отримав підвищення, ставши командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Цю посаду він обіймав із листопада 2024 року. Тоді президент України зазначав, що “Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил”. Аналітики DeepState зазначали, що генерал має дуже гарну репутацію в армії. У січні 2025 року генерал-майор очолив ОСУВ “Хортиця” (пізніше його перейменували на ОСУВ “Дніпро”). А 1 червня 2025-го після ракетного удару по одному з полігонів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок якого загинули та отримали поранення військові, подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ. 3 червня його звільнили з посади та призначили командувачем Об’єднаних сил ЗСУ. При цьому він залишався й командувачем ОСУВ “Дніпро”.

Читайте також: Ліквідація ОСУВ “Дніпро”: що буде з Драпатим, повідомили в Генштабі

Автор: Вікторія Яковенко
