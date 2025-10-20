Драпатый будет работать на Харьковщине: что он возглавил

Командующим новосозданной Группировки объединенных сил назначили генерала Михаила Драпатого, который возглавлял ОТГ «Харьков» во время повторного наступления РФ в мае 2024-го.

«Как вам известно, в Силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая Группировка – Объединенных сил (ГОС). Ею почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого, ранее руководившего ОСГВ «Хортица» и ОСГВ «Днепр». Зона ответственности нашего Командования охватывает Харьковскую область и ближайшие территории», — отмечает пресс-служба группировки.

Там добавили, что корпуса, сосредоточенные на участке, будут непосредственно подчиняться созданной группировке Объединенных сил.

Напомним, Михаил Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». После получил повышение, став командующим Сухопутными войсками ВСУ. Эту должность он занимал с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState отмечали, что генерал имеет очень хорошую репутацию в армии. В январе 2025 года генерал-майор возглавил ОСГВ «Хортица» (позже его переименовали в ОСГВ «Днепр»). А 1 июня 2025-го после ракетного удара по одному из полигонов Сухопутных войск ВСУ, в результате которого погибли и получили ранения военные, подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками. 3 июня его освободили от должности и назначили командующим Объединенными силами ВСУ. При этом он оставался и командующим ОСГВ «Днепр».