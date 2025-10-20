Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Драпатый будет работать на Харьковщине: что он возглавил

Фронт 15:33   20.10.2025
Виктория Яковенко
Драпатый будет работать на Харьковщине: что он возглавил На фото Михаил Драпатый, источник — armyinform.com.ua

Командующим новосозданной Группировки объединенных сил назначили генерала Михаила Драпатого, который возглавлял ОТГ «Харьков» во время повторного наступления РФ в мае 2024-го.

«Как вам известно, в Силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая Группировка – Объединенных сил (ГОС). Ею почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого, ранее руководившего ОСГВ «Хортица» и ОСГВ «Днепр». Зона ответственности нашего Командования охватывает Харьковскую область и ближайшие территории», — отмечает пресс-служба группировки.

Там добавили, что корпуса, сосредоточенные на участке, будут непосредственно подчиняться созданной группировке Объединенных сил.

Напомним, Михаил Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». После получил повышение, став командующим Сухопутными войсками ВСУ. Эту должность он занимал с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState отмечали, что генерал имеет очень хорошую репутацию в армии. В январе 2025 года генерал-майор возглавил ОСГВ «Хортица» (позже его переименовали в ОСГВ «Днепр»). А 1 июня 2025-го после ракетного удара по одному из полигонов Сухопутных войск ВСУ, в результате которого погибли и получили ранения военные, подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками. 3 июня его освободили от должности и назначили командующим Объединенными силами ВСУ. При этом он оставался и командующим ОСГВ «Днепр».

Читайте также: Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
20.10.2025, 14:05
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
19.10.2025, 20:20
Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
20.10.2025, 11:45
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов
20.10.2025, 12:59
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: почему и куда (фото)
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: почему и куда (фото)
20.10.2025, 12:42
Ближайшие недели станут решающими для Купянска – DeepState о ситуации
Ближайшие недели станут решающими для Купянска – DeepState о ситуации
20.10.2025, 16:49

Новости по теме:

20.10.2025
Драпатый будет работать на Харьковщине: что он возглавил
19.10.2025
Никто в мире не знает, когда закончится война в Украине — Жорин
19.10.2025
Атак на севере Харьковщины стало меньше — данные Генштаба ВСУ
17.10.2025
Четыре боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
15.10.2025
Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Драпатый будет работать на Харьковщине: что он возглавил», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 15:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующим новосозданной Группировки объединенных сил назначили генерала Михаила Драпатого, который возглавлял ОТГ «Харьков» во время повторного наступления РФ в мае 2024-го.".