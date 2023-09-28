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ТОВ недоплатило до бюджету Харкова 400 тис. грн за землю: що вирішив суд

Суспільство 11:58   28.09.2023
Оксана Горун
ТОВ недоплатило до бюджету Харкова 400 тис. грн за землю: що вирішив суд Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори подали до суду на підприємців, які розташували свої будівлі на вул. Китаєнка, але з травня 2020 року не платили за оренду.

“З травня 2020 року по квітень 2021 року підприємство використовувало земельну ділянку без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав відповідно до ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати плати за землю в передбаченому законодавством розмірі. Сума заборгованості сягнула майже 400 тисяч гривень”, – заявила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Земельна ділянка на вулиці Китаєнка, за даними прокурорів, знаходиться у власності Харківської міськради. А ТОВ використовувало це землю для експлуатації та обслуговування нежитлових виробничих будівель.

“Вказані порушення стали підставою для подання окружною прокуратурою позовної заяви до Господарського суду Харківської області, яка наразі задоволена”, – зазначили в прокуратурі.

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Суд ухвалив стягнути з ТОВ майже 400 тис. грн. Наразі триває термін на апеляційне оскарження рішення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори подали до суду на підприємців, які розташували свої будівлі на вул. Китаєнка, але з травня 2020 року не платили за оренду".