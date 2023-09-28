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ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд

Общество 11:58   28.09.2023
Оксана Горун
ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры подали в суд на предпринимателей, которые расположили свои постройки на ул. Китаенко, но с мая 2020 года не платили за аренду.

«С мая 2020 по апрель 2021 года предприятие использовало земельный участок без возникновения права собственности/пользования и без государственной регистрации этих прав в соответствии со ст. ст. 125, 126 Земельного кодекса Украины на нее, а также без уплаты платы за землю в предусмотренном законодательством размере. Сумма задолженности составила почти 400 тысяч гривен», — заявила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Земельный участок по улице Китаенко, по данным прокуроров, находится в собственности Харьковского горсовета. А ООО использовало это землю для эксплуатации и обслуживания нежилых производственных строений.

«Указанные нарушения стали основанием для подачи окружной прокуратурой искового заявления в Хозяйственный суд Харьковской области, которое в настоящее время удовлетворено», — отметили в прокуратуре.

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Суд постановил взыскать с ООО почти 400 тыс. грн. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры подали в суд на предпринимателей, которые расположили свои постройки на ул. Китаенко, но с мая 2020 года не платили за аренду".