ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд

Прокуроры подали в суд на предпринимателей, которые расположили свои постройки на ул. Китаенко, но с мая 2020 года не платили за аренду.

«С мая 2020 по апрель 2021 года предприятие использовало земельный участок без возникновения права собственности/пользования и без государственной регистрации этих прав в соответствии со ст. ст. 125, 126 Земельного кодекса Украины на нее, а также без уплаты платы за землю в предусмотренном законодательством размере. Сумма задолженности составила почти 400 тысяч гривен», — заявила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Земельный участок по улице Китаенко, по данным прокуроров, находится в собственности Харьковского горсовета. А ООО использовало это землю для эксплуатации и обслуживания нежилых производственных строений.

«Указанные нарушения стали основанием для подачи окружной прокуратурой искового заявления в Хозяйственный суд Харьковской области, которое в настоящее время удовлетворено», — отметили в прокуратуре.

Суд постановил взыскать с ООО почти 400 тыс. грн. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения.