ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд
Прокуроры подали в суд на предпринимателей, которые расположили свои постройки на ул. Китаенко, но с мая 2020 года не платили за аренду.
«С мая 2020 по апрель 2021 года предприятие использовало земельный участок без возникновения права собственности/пользования и без государственной регистрации этих прав в соответствии со ст. ст. 125, 126 Земельного кодекса Украины на нее, а также без уплаты платы за землю в предусмотренном законодательством размере. Сумма задолженности составила почти 400 тысяч гривен», — заявила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Земельный участок по улице Китаенко, по данным прокуроров, находится в собственности Харьковского горсовета. А ООО использовало это землю для эксплуатации и обслуживания нежилых производственных строений.
«Указанные нарушения стали основанием для подачи окружной прокуратурой искового заявления в Хозяйственный суд Харьковской области, которое в настоящее время удовлетворено», — отметили в прокуратуре.
Читайте также: В Индустриальном районе Харькова не построят дома: у компании забрали землю
Суд постановил взыскать с ООО почти 400 тыс. грн. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры подали в суд на предпринимателей, которые расположили свои постройки на ул. Китаенко, но с мая 2020 года не платили за аренду".