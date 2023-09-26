В Индустриальном районе Харькова не построят дома: у компании забрали землю

Хозяйственный суд Харьковской области вернул в собственность Харьковской городской территориальной громады участок площадью почти 1 га и стоимостью более 100 миллионов гривен по улице Луи Пастера — угол бульвара Ивана Каркача.

Эту землю на основании решения горсовета в 2007 году передали в аренду предприятию для строительства квартала индивидуальных жилых домов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Однако компания так и не начала строительство и даже не получила разрешительные документы на выполнение работ.

Решение суда о расторжении договора аренды выполнено — земля возвращена.