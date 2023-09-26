В Индустриальном районе Харькова не построят дома: у компании забрали землю
Фото: Харьковская облпрокуратура
Хозяйственный суд Харьковской области вернул в собственность Харьковской городской территориальной громады участок площадью почти 1 га и стоимостью более 100 миллионов гривен по улице Луи Пастера — угол бульвара Ивана Каркача.
Эту землю на основании решения горсовета в 2007 году передали в аренду предприятию для строительства квартала индивидуальных жилых домов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Однако компания так и не начала строительство и даже не получила разрешительные документы на выполнение работ.
Решение суда о расторжении договора аренды выполнено — земля возвращена.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хозяйственный суд Харьковской области вернул в собственность Харьковской городской территориальной громады участок площадью почти 1 га и стоимостью более 100 миллионов гривен по улице Луи Пастера — угол бульвара Ивана Каркача.".