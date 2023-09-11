На Харьковщине у гражданки РФ через суд забрали 5,5 га земли
По инициативе прокуратуры в Харьковской области конфисковали земельный участок, владелицей которого является гражданка РФ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о земельном участке площадью 5,5 га сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Близнюковской громады в Лозовском районе. Ее гражданка РФ получила в наследство.
Согласно ст. 81 Земельного кодекса Украины, земли сельскохозяйственного назначения, принятые по наследству иностранными гражданами, в течение года подлежат отчуждению, отметили правоохранители.
«Однако, приобретя право собственности на землю, женщина не выполнила возложенную на нее обязанность и не отчужила земельный участок, что подтверждается информацией из Госреестра прав на недвижимое имущество. Украинским законодательством предусмотрено, что право собственности на такие земельные участки подлежит прекращению путем их конфискации», – добавили в прокуратуре.
Поэтому прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Заочно суд прекратил право собственности гражданки РФ на указанную землю, указанный участок передали в собственность государства.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По инициативе прокуратуры в Харьковской области конфисковали земельный участок, владелицей которого является гражданка РФ.".