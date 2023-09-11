На Харківщині у громадянки РФ через суд забрали 5,5 га землі
За ініціативи прокуратури в Харківській області конфіскували земельну ділянку, власницею якої є громадянка РФ.
За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про земельну ділянку площею 5,5 га сільськогосподарського призначення, що знаходиться на території Близнюківської громади в Лозівському районі. ЇЇ громадянка РФ отримала у спадок.
Відповідно до ст. 81 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, протягом року підлягають відчуженню, зазначили правоохоронці.
«Однак, набувши право власності на землю, жінка не виконала покладений на неї обов’язок і не відчужила земельну ділянку, що підтверджується інформацією з Держреєстру речових прав на нерухоме майно. Українським законодавством передбачено, що право власності на такі земельні ділянки підлягає припиненню шляхом їх конфіскації», – додали в прокуратурі.
Тож прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду. Заочно суд припинив право власності громадянки РФ на вказану землю, зазначену ділянку передали у власність держави.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За ініціативи прокуратури в Харківській області конфіскували земельну ділянку, власницею якої є громадянка РФ.".