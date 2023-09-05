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На Харківщині у підприємства через суд забрали водосховище за 158 млн грн

Суспільство 14:50   05.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині у підприємства через суд забрали водосховище за 158 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура припинила незаконне користування Старогниличанським водосховищем на території Чугуївського району, площа якого складає 95 га, вартістю 158 млн грн. 

«Встановлено, що у підприємства, яке спеціалізується на прісноводному рибництві, перебуває в користуванні зазначений водний об’єкт, який знаходиться у селі Ртищевка. При цьому правовстановлюючих документів на користування водосховищем у підприємства немає, державна реєстрація права власності або оренди не проводилась. Це свідчить про те, що підприємство використовує землі водного фонду незаконно», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду, щоб повернути водний об’єкт державі. Суд позов задовольнив.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 14:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура припинила незаконне користування Старогниличанським водосховищем на території Чугуївського району, площа якого складає 95 га, вартістю 158 млн грн. ".