На Харківщині у підприємства через суд забрали водосховище за 158 млн грн
Фото: Харківська обласна прокуратура
Прокуратура припинила незаконне користування Старогниличанським водосховищем на території Чугуївського району, площа якого складає 95 га, вартістю 158 млн грн.
«Встановлено, що у підприємства, яке спеціалізується на прісноводному рибництві, перебуває в користуванні зазначений водний об’єкт, який знаходиться у селі Ртищевка. При цьому правовстановлюючих документів на користування водосховищем у підприємства немає, державна реєстрація права власності або оренди не проводилась. Це свідчить про те, що підприємство використовує землі водного фонду незаконно», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Тож правоохоронці звернулися до суду, щоб повернути водний об’єкт державі. Суд позов задовольнив.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура припинила незаконне користування Старогниличанським водосховищем на території Чугуївського району, площа якого складає 95 га, вартістю 158 млн грн. ".