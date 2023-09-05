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На Харьковщине у предприятия через суд забрали водохранилище за 158 млн грн

Общество 14:50   05.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине у предприятия через суд забрали водохранилище за 158 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура прекратила незаконное пользование Старогниличанским водохранилищем на территории Чугуевского района, площадь которого составляет 95 га, стоимостью 158 млн грн.

«Установлено, что у предприятия, специализирующегося на пресноводном рыбоводстве, находится в потреблении указанный водный объект, который находится в селе Ртищевка. При этом правоустанавливающих документов на пользование водохранилищем у предприятия нет, государственная регистрация права собственности или аренды не проводилась. Это свидетельствует о том, что предприятие использует землю водного фонда незаконно», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд, чтобы вернуть водный объект государству. Суд иск удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура прекратила незаконное пользование Старогниличанским водохранилищем на территории Чугуевского района, площадь которого составляет 95 га, стоимостью 158 млн грн.".