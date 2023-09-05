На Харьковщине у предприятия через суд забрали водохранилище за 158 млн грн

Прокуратура прекратила незаконное пользование Старогниличанским водохранилищем на территории Чугуевского района, площадь которого составляет 95 га, стоимостью 158 млн грн.

«Установлено, что у предприятия, специализирующегося на пресноводном рыбоводстве, находится в потреблении указанный водный объект, который находится в селе Ртищевка. При этом правоустанавливающих документов на пользование водохранилищем у предприятия нет, государственная регистрация права собственности или аренды не проводилась. Это свидетельствует о том, что предприятие использует землю водного фонда незаконно», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд, чтобы вернуть водный объект государству. Суд иск удовлетворил.