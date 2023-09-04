Суд требует указать границы ландшафтного парка «Великобурлукская степь»

В апелляционном суде добились сохранения объекта природно-заповедного фонда площадью более 2000 га – регионального ландшафтного парка «Великобурлукская степь», сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьковский областной совет признал региональный ландшафтный парк местного значения «Великобурлукская степь», чтобы обеспечивать охрану исчезающей природной среды и существующих растений и животных.

Однако более 22 лет с момента создания парка его границы на местности не установлены.

Это создает предпосылки для того, что земли природно-заповедного фонда время от времени попадают в частную собственность, их разоряют или повреждают, что прямо противоречит требованиям природоохранного законодательства Украины.

Второй апелляционный административный суд поддержал позицию Харьковской областной прокуратуры и обязал провести работы по оформлению землеустроительной документации.

Фото : Сергей Рыжков