Прокуратура подала иск, чтоб сохранить природный парк «Великобурлукская степь»

22 года региональный ландшафтный парк местного значения «Великобурлукская степь» не имел четко определенных границ, сообщила прокуратура Харьковской области.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области требует в суде обязать местные власти определить границы регионального ландшафтного парка площадью 2042,6 га и закрепить их на местности.

Это необходимо, чтобы обеспечить охрану исчезающих видов растений и животных в региональном ландшафтном парке местного значения «Великобурлукская степь». И улучшить условия отдыха населения на территории бывшего Великобурлукского района Харьковской области.

Согласно Положению о региональном ландшафтном парке, указанный объект природно-заповедного фонда создан с целью сохранения в естественном состоянии лесостепных ландшафтов Восточноевропейской провинции, на его территории запрещено уничтожение видового состава растений, распашка земель, строительство, самочинная смена границ, смена охранного режима, загрязнение территории, разведение костров.

В то же время, в течение 22 лет с момента создания парка его границы на местности не установлены, что свидетельствует о бездействии органа местного самоуправления, на территории которого он расположен.

Указанное бездействие создает предпосылки для выбытия из государственной собственности земель природно-заповедного фонда и передачи их в частную собственность, распашка или другое повреждение территории парка, что прямо противоречит требованиям природоохранного законодательства Украины.

Иск окружной прокуратуры находится на рассмотрении Харьковского окружного административного суда.