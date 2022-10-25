Прокуратура подала позов, щоб зберегти природній парк «Великобурлуцький степ»

22 роки регіональний ландшафтний парк місцевого значення «Великобурлуцький степ» не мав чітко визначних меж, повідомила прокуратура Харківської області.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області вимагає в суді зобов’язати місцеву владу визначити межі регіонального ландшафтного парку площею 2042,6 га та закріплення їх на місцевості.

Це необхідно, щоб забезпечити охорону зникаючих видів рослин і тварин у регіональному ландшафтному парку місцевого значення «Великобурлуцький степ». І поліпшити умови відпочинку населення на території колишнього Великобурлуцького району Харківської області.

Відповідно до Положення про регіональний ландшафтний парк, вказаний об’єкт природно-заповідного фонду створений з метою збереження в природному стані лісостепових ландшафтів Східноєвропейської провінції, на його території заборонено знищення видового складу рослин, розорювання земель, будівництво, самочинна зміна меж, зміна охоронного режиму, забруднення території, розведення вогнищ.

Водночас упродовж 22 років з моменту створення парку його межі на місцевості не встановлено, що свідчить про бездіяльність органу місцевого самоврядування, на території якого він розташований.

Вказана бездіяльність створює передумови для вибуття із державної власності земель природно-заповідного фонду та передачі їх у приватну власність, розорювання чи інше пошкодження території парку, що прямо суперечить вимогам природоохоронного законодавства України.

Наразі позов окружної прокуратури перебуває на розгляді Харківського окружного адміністративного суду.