Суд вимагає вказати межі ландшафтного парку «Великобурлуцький степ»

В апеляційному суді домоглися збереження об’єкта природно-заповідного фонду площею понад 2000 га — регіонального ландшафтного парку «Великобурлуцький степ», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Харківська обласна рада оголосила регіональний ландшафтний парк місцевого значення «Великобурлуцький степ», щоб забезпечувати охорону зникаючих природних середовищ та існуючих об’єктів генофонду рослинного та тваринного світу.

Однак більше 22 років з моменту створення парку його межі на місцевості не встановлено.

Це створює передумови для того, що землі природно-заповідного фонду час від часу потрапляють у приватну власність, їх розорюють або пошкоджують, що прямо суперечить вимогам природоохоронного законодавства України.

Другий апеляційний адміністративний суд підтримав позицію Харківської обласної прокуратури та зобов’язав провести роботи з оформлення землевпорядної документації.

Фото : Сергій Рижков