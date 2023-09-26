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В Індустріальному районі Харкова не побудують доми: у компанії забрали землю

Суспільство 18:28   26.09.2023
Олена Нагорна
В Індустріальному районі Харкова не побудують доми: у компанії забрали землю

Господарський суд Харківської області повернув у власність Харківської міської територіальної громади ділянку площею майже 1 га та вартістю понад 100 мільйонів гривень на вулиці Луї Пастера – ріг бульвару Івана Каркача.

Цю землю на підставі рішення міськради у 2007 році було передано в оренду підприємству для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Проте компанія так і не розпочала будівництво і навіть не отримала дозвільних документів на виконання робіт.

Рішення суду про розірвання договору оренди виконано – землю повернуто.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Господарський суд Харківської області повернув у власність Харківської міської територіальної громади ділянку площею майже 1 га та вартістю понад 100 мільйонів гривень на вулиці Луї Пастера – ріг бульвару Івана Каркача.".