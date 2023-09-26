В Індустріальному районі Харкова не побудують доми: у компанії забрали землю
Господарський суд Харківської області повернув у власність Харківської міської територіальної громади ділянку площею майже 1 га та вартістю понад 100 мільйонів гривень на вулиці Луї Пастера – ріг бульвару Івана Каркача.
Цю землю на підставі рішення міськради у 2007 році було передано в оренду підприємству для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Проте компанія так і не розпочала будівництво і навіть не отримала дозвільних документів на виконання робіт.
Рішення суду про розірвання договору оренди виконано – землю повернуто.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Господарський суд Харківської області повернув у власність Харківської міської територіальної громади ділянку площею майже 1 га та вартістю понад 100 мільйонів гривень на вулиці Луї Пастера – ріг бульвару Івана Каркача.".