В Харькове захватили землю и превратили квартиру в отель: ущерб — 600 тыс. грн
В Харькове брат и сестра захватили землю возле дома на улице Хабарова (район станции метро «Имени А.С. Масельского»), и переделали квартиру в мини-отель. Прокуратура требует взыскать с нарушителей почти 600 тысяч гривен ущерба в интересах государства в лице Харьковского горсовета.
После приобретения квартиры брат и сестра возвели пристройку, мансарду и надворные постройки. Фактически, организовали огражденный забором мини-отель с беседками, сообщает Харьковская облпрокуратура.
В ведомстве отмечают, что все это родственники сделали самовольно, без разработки и согласования проекта, получения разрешения на начало строительных работ, сдачи объектов в эксплуатацию.
«При этом нелегально захваченный братом и сестрой земельный участок площадью 0,27 га относится к землям коммунальной формы собственности», — подчеркивают в прокуратуре.
Ведомство обратилось с иском во Фрунзенский райсуд, который уже открыл производство.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове брат и сестра захватили землю возле дома на улице Хабарова (район станции метро «Имени А.С. Масельского»), и переделали квартиру в мини-отель. Прокуратура требует взыскать с нарушителей почти 600 тысяч гривен ущерба в интересах государства в лице Харьковского горсовета.".