В Харькове захватили землю и превратили квартиру в отель: ущерб — 600 тыс. грн

В Харькове брат и сестра захватили землю возле дома на улице Хабарова (район станции метро «Имени А.С. Масельского»), и переделали квартиру в мини-отель. Прокуратура требует взыскать с нарушителей почти 600 тысяч гривен ущерба в интересах государства в лице Харьковского горсовета.

После приобретения квартиры брат и сестра возвели пристройку, мансарду и надворные постройки. Фактически, организовали огражденный забором мини-отель с беседками, сообщает Харьковская облпрокуратура.

В ведомстве отмечают, что все это родственники сделали самовольно, без разработки и согласования проекта, получения разрешения на начало строительных работ, сдачи объектов в эксплуатацию.

«При этом нелегально захваченный братом и сестрой земельный участок площадью 0,27 га относится к землям коммунальной формы собственности», — подчеркивают в прокуратуре.

Ведомство обратилось с иском во Фрунзенский райсуд, который уже открыл производство.