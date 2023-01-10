Поселкового голову-предателя Харьковщины не выпустили под залог — Прокуратура

Суд хотел отпустить под залог поселкового голову пгт Старый Салтов, но его взяли под стражу без права внесения денег, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу Харьковской областной прокуратуры и взял под стражу без права внесения залога Старосалтовского поселкового голову, обвиняемого в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Во время оккупации русскими войсками пгт Старый Салтов Чугуевского района глава поселка перешел на сторону врага. Он провел совещание депутатов сельсовета, на котором заявил, что теперь будет помогать ВС рф, а также агитировал односельчан помогать оккупантам.

Обвиненный всячески помогал представителям рф в проведении подрывной работы против Украины.

Киевский райсуд Харькова от 5 января 2023 удовлетворил ходатайство прокурора о содержании под стражей обвиняемого. В то же время суд определил залог в сумме 268 400 грн.

Подсудимый внес залог, но не успел выйти из СИЗО.



Однако прокуроры не согласились с указанным решением и обжаловали его.

В суде прокуроры отметили, что обвиняемый будет скрываться от суда, чтоб избежать уголовной ответственности, выехав на территорию, временно оккупированную рф.

Есть реальный риск давления обвиняемого на свидетелей, большинство которых являются его односельчанами и постоянно проживают в пгт Старый Салтов.

10 января 2023 года Харьковский апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции о залоге для поселкового головы-предателя и постановил новое определение, которым удовлетворил ходатайство областной прокуратуры.