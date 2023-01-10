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Селищного голову-зрадника з Харківщини не випустили під заставу — Прокуратура

Суспільство 16:50   10.01.2023
Оксана Якушко
Селищного голову-зрадника з Харківщини не випустили під заставу — Прокуратура

Суд хотів відпустити під заставу селищного голову смт Старий Салтів, але його взяли під варту без права внесення грошей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Суд задовольнив апеляційну скаргу Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без права внесення застави Старосалтівського селищного голову, звинуваченого у державній зраді, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Під час окупації російськими військами смт Старий Салтів Чугуївського району голова селища перейшов на бік ворога. Він провів нараду депутатів сільради, на якій заявив, що тепер допомагатиме ВС рф, а також агітував односельців допомагати окупантам.

Обвинувачений всіляко допомагав представникам рф у проведенні підривної роботи проти України.

Київський райсуд Харкова від 5 січня 2023 року задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою обвинуваченого. Водночас суд визначив заставу у сумі 268 400 грн.

Підсудний встиг внести заставу, але не встиг вийти з СІЗО. 


Проте прокурори не погодилися із рішенням та оскаржили його.

У суді прокурори зазначили, що обвинувачений переховуватиметься від суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності, утікши чи виїхавши на територію, що тимчасово окупована рф.

Є наявний реальний ризик впливу обвинуваченого на свідків, які в більшості є його односельцями і постійно мешкають у смт Старий Салтів.

10 січня 2023 року Харківський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, постановив нову ухвалу, якою задовольнив клопотання обласної прокуратури.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 16:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд хотів відпустити під заставу селищного голову смт Старий Салтів, але його взяли під варту без права внесення грошей, повідомила Харківська обласна прокуратура.".