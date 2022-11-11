Место встречи разлученных войной: репортаж с переправы в Старом Салтове

Место встречи разлученных войной людей — именно так называют переправу через реку Северский Донец в Старом Салтове.

Еще во время оккупации местные жители начали перевозить людей на лодках. А сейчас, после контрнаступления ВСУ, желающих добраться до другого берега стало больше в разы. Лодками переправляют тонны гуманитарной помощи, велосипеды, мотоциклы, газовые баллоны и многое другое. А на берегу своих родственников встречают семьи, не видевшиеся с начала войны. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

До полномасштабной войны у реки Северский Донец в Старом Салтове проводили время тысячи людей – на рыбалке или купании. Сейчас же здесь важная транспортная переправа на лодках, ведь единственный мост через реку уже давно разрушен.

Артем Листопад, корреспондент

Мост фактически перебит на две части. Отсюда хорошо видно, что добраться с одного берега на другой с помощью автомобиля или другого транспорта невозможно. Поэтому люди пользуются водной переправой – добираются с одного берега на другой и наоборот с помощью лодок.

Жители населенных пунктов и востоке Старосалтовской громады остались фактически отрезанными от части Харьковской области.

Дмитрий Кутовой, волонтер, координатор медийной платформы «Kharkiv Media Hub»

Хотомля, которая входит в Старосалтовскую громаду, Петровское, там дальше Бугаевка — очень много поселков в направлении Волчанска, они фактически отрезаны от своих родственников, от части своей собственной громады, потому что нужно объезжать или по печенежской дамбе очень далеко, через Печенеги дальше и ехать на Хотомлю. Дороги вдоль водохранилища практически не существует, к сожалению.

Мост перебили еще за время оккупации. И чтобы люди могли получать еду и другие необходимые вещи, местные жители взялись за организацию переправы. С помощью лодки и весел Антон начал перевозить людей во время оккупации и даже в период массовых обстрелов. Мужчина работает и сейчас.

Антон, волонтер

Веслами гребли, потом люди подарили нам двигатели. И все перевозим, все, что только можно.

Мотоциклы и велосипеды, газовые баллоны, одним словом, очень много самых разных вещей Антон в состоянии доставить на другой берег. Это знает и Вячеслав, привезший на автомобиле свой двухколесный. Мужчина собирается впервые увидеть, что натворили оккупанты в его доме на другом берегу. Конечно, если там вообще хоть что-нибудь осталось.

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Вячеслав, житель Липцев

Сейчас на велосипеде через переправу, а потом до Бугаевки здесь 9 километров. Вот это будет первая радость, как меня там обчистили: квадроцикл у меня был, катер, мотор дополнительный.

Вячеслав и сам находился в оккупации. Война его застала под Липцами. Там, говорит, пережил настоящий ад. Его дом бомбили, он чудом выжил, находясь в подвале. Было время, когда уже прощался со своей семьей. А накануне контрнаступления россияне приглашали его в свой БТР.

Вячеслав, житель Липцев

Меня россияне все время вытягивали, чтобы я уехал. Давай мы тебя на бронике вывезем в Россию, ты тут погибнешь. Но я категорически нет, у меня даже мысли не было о том, чтобы с ними сдрыснуть. И когда связь прерывалась, надо было попрощаться с близкими, реально говорил, ну извините там.

Волонтеры помогли переправить не одну тонну гуманитарной помощи. То, что везут грузовиками, могут перевезти и на лодках. На этот раз, например, в Хотомлю передают почти 400 коробок со средствами гигиены.

Наталья Зова, волонтер «Общества Красного Креста»

С продуктами как бы стабилизировалось, а вот гигиены не хватает. Есть для мужчин отдельно, для женщин. Это мыло, жидкое мыло, шампуни, зубные щетки, зубные пасты, стиральный порошок есть.

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Хотиомля возвращается к мирной жизни, говорит староста округа Елена Леонец. Однако одна из услуг, которую до сих пор не могут получить люди из деоккупированного села — психологическая поддержка.

Елена Леонец, староста Хотомлянского старостинского округа

Да, нам повезло, у нас уцелевшие дома, у нас нет погибших. Но ведь люди отрезаны. И даже был такой случай, что у вас огороды целые, засаживались. Но ведь на огородах не вырастают крупы, соль, сахар, мука. Такая услуга, которая до нас еще не дошла – это психологическая помощь. То давление психологическое, которое у людей было под оккупацией. Это отражается в поведении.

Не только получать, но помогать другим. Этот принцип присущ многим украинцам, уверена жительница поселка Вильча Марина. Женщина везет продукты с деоккупированных территорий — своим детям в Харьков и Полтаву и даже иногда в Киев.

Марина, жительница Вильчи

Все-таки мы украинцы, мы такие, чтобы не падать духом, мы не просто молчали и их боялись, орков. Мы пахали, сажали картофель, лук, знаете, как в деревне люди живут. Косили, убирали. Держались, знаете, своим примером показывали, чтобы люди что-то делали, а не сидели, отчаивались. Вон напахали картошки, яблочек, всего. Вот везем своим детям.

Пока Марина грузит свои продукты, неподалеку не может наобниматься семья, которая была разлучена почти год. Находясь в оккупации в Волчанске, Анатолий вместе с женой были без связи, они и не подозревали, как чувствовали себя их дети.

Анатолий, житель Волчанская

– София, рада дедушку видеть?

— Да.

— А как же, мои родные, мои любимые, мои золотые. Очень люблю их. Ну мы из Волчанска, а дети в Харькове живут. Тоже, когда война была, они уехали, уезжали. Теперь приехали в Харьков, дом тоже разбит.

Одно дело – переправить груз, а совсем другое – сделать людей счастливыми, говорят волонтеры. Переправу в Старом Салтове можно назвать местом встречи разлученных войной семей. Никакая гуманитарная помощь не заменит объятия дорогого человека после долгих месяцев настоящего ужаса. Это – бесценно.