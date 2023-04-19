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Розмінування у Харкові: у мерії назвали найнебезпечніші райони міста

Суспільство 12:45   19.04.2023
Вікторія Яковенко
Розмінування у Харкові: у мерії назвали найнебезпечніші райони міста Фото: Олена Нагорна

Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові виявили понад 2,4 тисячі вибухонебезпечних предметів.

З 24 лютого 2022 року у місті зареєстрували близько 4,4 тисячі заявок на розмінування, повідомили у Харківській міській раді. Від початку року зафіксували 120 таких заявок. При реагуванні на них було виявлено 37 вибухонебезпечних предметів.

«Ми маємо значну площу територій, які потребують планового обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Проте, у зв’язку з тим, що пріоритетними у розмінуванні є деокуповані райони області, залишається проблемним обстеження територій міста», – розповіли у департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

За даними мерії, наразі найбільш небезпечними територіями є Північна Салтівка, Роганський житловий масив, селище Мала Данилівка, П’ятихатки, Жуковського, деякі місця поховання людей та зелені зони, які розташовані поблизу Окружної дороги та в місцях, де велись активні бойові дії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові виявили понад 2,4 тисячі вибухонебезпечних предметів.".