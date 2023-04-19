У Харківській області пролунають вибухи
У Балаклійській громаді в Харківській області проводять розмінування. Людей просять не панікувати.
“Шановні мешканці! Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери“, – попередила вранці 19 квітня пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.
Читайте також: Ніколи не працював в органах: на Харківщині спіймали “народного міліціонера”
Роботи з розмінування на Харківщині суттєво активізувалися навесні. Лише минулої доби піротехніки ДСНС обстежили майже 20 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів. Такі дані навели у ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харківській області пролунають вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді в Харківській області проводять розмінування. Людей просять не панікувати".