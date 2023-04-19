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У Харківській області пролунають вибухи

Суспільство 10:53   19.04.2023
Оксана Горун
У Харківській області пролунають вибухи

У Балаклійській громаді в Харківській області проводять розмінування. Людей просять не панікувати.

Шановні мешканці! Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери“, – попередила вранці 19 квітня пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

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    • Роботи з розмінування на Харківщині суттєво активізувалися навесні. Лише минулої доби піротехніки ДСНС обстежили майже 20 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів. Такі дані навели у ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді в Харківській області проводять розмінування. Людей просять не панікувати".