У Харківській області пролунають вибухи

У Балаклійській громаді в Харківській області проводять розмінування. Людей просять не панікувати.

“Шановні мешканці! Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери“, – попередила вранці 19 квітня пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

Роботи з розмінування на Харківщині суттєво активізувалися навесні. Лише минулої доби піротехніки ДСНС обстежили майже 20 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів. Такі дані навели у ХОВА.