В Харьковской области прогремят взрывы

В Балаклейской громаде Харьковской области проводят разминирование. Людей просят не паниковать.

«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредила утром 19 апреля пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Работы по разминированию в Харьковской области существенно активизировались весной. Только за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 20 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов. Такие данные привели в ХОВА.