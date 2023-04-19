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В Харьковской области прогремят взрывы

Общество 10:53   19.04.2023
Оксана Горун
В Харьковской области прогремят взрывы

В Балаклейской громаде Харьковской области проводят разминирование. Людей просят не паниковать.

«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредила утром 19 апреля пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

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    • Работы по разминированию в Харьковской области существенно активизировались весной. Только за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 20 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов. Такие данные привели в ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 10:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде Харьковской области проводят разминирование. Людей просят не паниковать".