В Харьковской области прогремят взрывы
В Балаклейской громаде Харьковской области проводят разминирование. Людей просят не паниковать.
«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредила утром 19 апреля пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.
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Работы по разминированию в Харьковской области существенно активизировались весной. Только за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 20 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов. Такие данные привели в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде Харьковской области проводят разминирование. Людей просят не паниковать".