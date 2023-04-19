Разминирование в Харькове: в мэрии назвали самые опасные районы города
С начала полномасштабного вторжения в Харькове обнаружили более 2,4 тысячи взрывоопасных предметов.
С 24 февраля 2022 года в городе зарегистрировали около 4,4 тысячи заявок на разминирование, сообщили в Харьковском городском совете. С начала года зафиксировали 120 таких заявок. При реагировании на них было обнаружено 37 взрывоопасных предметов.
«У нас есть значительная площадь территорий, которые нуждаются в плановом обследовании на наличие взрывоопасных предметов. Однако в связи с тем, что приоритетными в разминировании деоккупированные районы области, остается проблемным обследование территорий города», — рассказали в департаменте по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты.
По данным мэрии, сейчас наиболее опасными территориями являются Северная Салтовка, Роганский жилмассив, поселок Малая Даниловка, Пятихатки, Жуковского, некоторые места захоронения людей и зеленые зоны, расположенные вблизи Окружной дороги и в местах, где велись активные боевые действия.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения в Харькове обнаружили более 2,4 тысячи взрывоопасных предметов.".