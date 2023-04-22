Сапер поліції, який на Харківщині втратив стопу, мріє повернутися на службу

Закарпатський поліцейський-вибухотехнік під час розмінування в Чугуївському районі наступив на міну та отримав важке поранення – йому відірвало стопу.

НП сталася у грудні. Ампутацію стопи Владиславу Горнодю зробили у Чугуєві, потім чоловік проходив лікування у Харкові, Києві, Ужгороді, Будапешті та США. Американські спеціалісти зробили протезування поліцейському і зараз він перебуває на реабілітації в місті Міннеаполіс. Відео із вибухотехніком опублікували у Нацполіції України.

«Вчили ходити, потім поступово давали фізичне навантаження. Різні тренажери», – розповів Владислав Горнодь.

Владислав працює у вибухотехнічній службі з 2019 року.

«Я не очікував, що буде війна, хвилювався. Робота дуже змінилася. Я працював на деокупованих територіях Київщини та Харківської області. Дуже була пошкоджена цивільна інфраструктура», – згадує Горнодь.

Армія РФ залишила дуже багато розтяжок, мінних ловушок у звільнених населених пунктах, додав Горнодь.

«На даний час хочу повернутися в поліцію працювати у вибухотехнічній службі. Допомагати людям, розміновувати деокуповані території», – розповів Владислав.

Поліцейський також планує продовжувати займатись спортом, щоб як і раніше, представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу, а також допомагати молодому поколінню розвиватися.

Поліцейський також планує продовжувати займатись спортом, щоб як і раніше, представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу, а також допомагати молодому поколінню розвиватися.

Владислава підтримують дружина та 6-місячна донечка Аміна. Поліцейський без сумніву вірить у перемогу України.

«За нами правда. Я хочу, щоб чимшвидше ми цю перемогу здобули, щоб не страждали люди через російську агресію, всі повернулися до своїх домівок та зажили у вільній країні», – зазначив поліцейський.