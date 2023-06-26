Преодолевать стресс из-за войны: где в Харькове с детьми работают психологи

В региональном центре социально-психологической помощи, который работает в Харькове на улице Сумской, 54, детям помогают развивать навыки преодоления стресса и переживать травматические события с помощью арт-терапии, игр и других методик.

Среди посетителей центра — переселенка с Купянщины Валерия Крилевская. Она приехала с шестью детьми — двумя своими и еще четырьмя юными соседями по общежитию, пишет пресс-служба ХОВА.

«Здесь мои дети бегают, улыбаются и очень счастливы. Детки есть детки, у них должно быть детство, они очень любят играть. Хорошо, что есть такие мероприятия, что нас зовут, что у детишек есть такая возможность», — говорит Валерия.

Ежедневно в центр, созданный при поддержке фонда ЮНИСЕФ, приходят десятки семей с детьми.

«Предоставляется психологическая поддержка как родителям, так и детям, которые к нам приехали, как внутренне перемещенным, а также в самом городе. Очень важен вопрос тревожности детей. Основная задача — это освободить их от негативных эмоций», — отмечает психолог Александр Пащенко.

В центре есть комнаты отдыха, зоны, где дети могут играть в аэрохоккей, настольный футбол, заниматься творчеством. Работает мультимедийная студия, где дети создают фильмы, озвучки, записывают музыкальные треки и пробуют себя в диджеинге. Также есть класс компьютерного программирования. Кроме этого, детей обучают, как себя вести при обнаружении взрывоопасного предмета.

Центр работает с 10:00 до 19:00.



Фото, видео: ХОВА